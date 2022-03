Mariannes olieregning er steget over 50 procent: - Godt vi har køkkenhaven og fjerkræet

Adspurgt, om hun ikke kunne overveje at skifte til en anden energikilde, lader Marianne Overby forstå, at så enkelt er det ikke.



- Vi har været ved at kigge på en varmepumpe, men så skal du have et hus, der er tip-top isoleret, hvis der skal være penge at spare, og det kan du ikke gøre med sådan en gammel ejendom som den her, siger Marianne Overby og påpeger, at det altså vil koste mere at skifte varmekilde, end der reelt kan spares.

- Det er der ikke råd til, siger folkepensionisten.