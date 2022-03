Opråb: Man kan gøre meget mere for at forhindre drukneulykker

Der kan gøres mere for at forhindre drukneulykker i danske havne.

Det fortæller Rådet for Større Badesikkerhed og Trygfonden til Jyllands-Posten.

- Man skal forhindre folk i at falde i vandet. Der skal være en barriere, for at folk ikke falder i vandet, og der kan vi sagtens se, at man kan gøre meget mere, siger Erik Bech, formand for Rådet for Større Badesikkerhed, til avisen.

Alene i 2022 er tre personer døde i drukneulykker efter byture, skriver avisen.