Rådmand: Grundejere skal hjælpe med at sikre havnen

Enig i kritikken

TV2 ØSTJYLLAND kunne tidligere i dag fortælle, at SF mener, at man burde have haft større fokus på sikkerhed tidligere i forløbet, inden man åbnede havnefronten.



Den kritik erkender Steen Stavnsbo og mener, man burde have tænkt sikkerheden ind fra starten, da byen begyndte at vokse, og der kom mere aktivitet ved bynære havneområder.

- Jeg er enig i kritikken, men jeg tror også, at vi er blevet meget klogere alle sammen og kan i bagklogskabens klare lys se, at det burde man have tænkt ind, siger han.