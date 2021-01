Minkformand er tilfreds med rammerne for erstatnings-aftale

Han mener, at aftalen afspejler, at det har været et alvorligt indgreb, da regeringen i november beordrede alle mink aflivet.

- Jeg tror roligt, at man kan sige, at det her er danmarkshistorie.

- Vi har ikke oplevet før, at et helt erhverv bliver lukket ned som her. Og heller ikke, at man har givet en kompensation, der er af den her størrelsesorden, siger Frederik Waage ifølge Ritzau.

Minkavler om aftalen: Godt det er faldet på plads

Én af de minkavlere, der nu kan se frem til erstatning, er østjyske Lars Eilertsen, der gennem mange år har drevet minkfarm ved Lystrup. Han hilser aftalen velkommen:



- Vi har ventet et par måneder, men vi er rigtig glade for, at det er faldet på plads, sagde Lars Eilertsen til TV2 ØSTJYLLAND sent mandag aften.