AQUA har stadig mink trods masseaflivning: - Det er meget vigtige dyr for os

- Det er dejligt. Det er en lettelse. Vi havde håbet på det, siger Lisbeth Skovmand Høgh, der er leder af den zoologiske have.

Mink har været en fast del af AQUA siden åbningen af 1996.

Udfylder formidlingsrum

Selvom der kun er tale om to dyr, gør de alligevel en stor forskel, mener lederen.

- Det er kun to mink, men det er meget vigtige dyr for os. De udfylder et rigtig vigtigt formidlingsrum, fordi vi beskæftiger os med den danske natur, forklarer hun.

Derfor ser Lisbeth Skovmand Høgh nu frem til, at de i AQUA igen må åbne dørene, så besøgende kan komme for at se de to – måske – sidste mink i Midt- og Vestjylland.