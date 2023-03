Minister vil undersøge norsk fodlænke til stalkere

I Norge har man positive erfaringer med at udstyre dømte voldsudøvere med en fodlænke, som forhindrer dem i at opsøge deres tidligere offer. Noget, 30-årige Kine Pedersen Aamodt fra Oslo, der har været udsat for 'torturvold' af sin eks-partner, er rigtig glad for, er en mulighed i Norge. - Jeg blev chokeret, da jeg hørte, at det ikke findes i Danmark. Jeg synes, det er helt sindssygt, når vi har en løsning, der måske ikke er en evig løsning, men det er en ganske god løsning og en stærk beskyttelse, vi har adgang til. Hvorfor bruger vi det så ikke? sagde Kine Pedersen Aamodt i august til TV2 Østjylland.



30-årige Kine Pedersen Aamodt fra Oslo boede i halvandet år sammen med en mand, der udsatte hende for vold og trusler og senere blev idømt 13 års fængsel.

Dengang kunne TV2 Østjylland fortælle, at flere politikere ville have noget lignede indført i Danmark. Og daværende socialdemokratiske justitsminister Mattias Tesfaye sagde, at han ville bede embedsværket undersøge den norske model. - Jeg synes, det lyder som en interessant ordning. Derfor vil jeg bede mine embedsmænd om at undersøge de norske erfaringer med omvendte voldsalarmer, sagde justitsministeren i en skriftlig kommentar til TV2 Østjylland.

Minister vil undersøge norsk fodlænke-model Og nu ser altså ud til, at der sker noget.

DR Nyheder kan nemlig fortælle, at justitsminister Peter Hummelgaard (S) på baggrund af de norske erfaringer vil se, om en fodlænke med gps-sporing skal indføres i Danmark til personer, der gentagne gange bryder deres tilhold. - Der er mange positive erfaringer at høste, og det er også derfor, at jeg har bedt embedsmændene i Justitsministeriet om at undersøge, om vi kan lave en lignende ordning i Danmark, siger Peter Hummelgaard til DR Nyheder.

De seneste ti år er i alt 86 personer i Norge blevet idømt fodlænken, der slår alarm til politiet, hvis personen nærmer sig offerets bopæl. Sikkerhedszonen er udformet sådan, at det tager mindst 25 minutter at nå fra yderkanten og ind til bopælen. De fleste, der bliver idømt en fodlænke på denne ordning, har ofte fået en dom for vold, trusler eller massiv stalking. Ingen af de 86 personer, der gennem årerne er blevet idømt fodlænken, har brudt sikkerhedszonen.

Politisk opbakning I august meldte en stribe partier ud, at de var klar til at se på, om den norske model kunne inspirere til en lignende ordning i Danmark. Både Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Konservative var positivt stemt. - Jeg synes som minimum, vi skal have afprøvet den norske model herhjemme. Det lyder som en rigtig god idé, hvis vi kan give offeret noget mere hjælp, sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt: - Der er nogle ofre, som er udsat for meget intens, vedvarende og grov stalking, og vi skal hele tiden være undersøgende på, hvordan vi kan beskytte dem bedre.

DR Nyheder har fået tal fra Rigsadvokaten, der viser, at antallet af brudte tilhold er steget markant i Danmark de seneste fem år fra 2.957 registrerede brud på tilhold til 8.076 i 2022. Der kan dog være en vis usikkerhed i tallene, da de er trukket fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS), skriver DR Nyheder.

Fodlænken giver tryghed I Oslo er Kine Pedersen Aamodt glad for, at når hendes eks-partner på et tidspunkt har afsonet sin 13 år lange fængselsdom, kan han ikke opsøge hendes bopæl, uden politiet bliver alarmeret. - Jeg kan virkelig ikke forestille mig, hvordan livet bliver med os begge på fri fod. Han bliver sluppet fri, men så er jeg på en måde tilbage i fængsel, siger Kine Pedersen Aamodt. - Hvis han har en omvendt voldsalarm, vil jeg vide, at han faktisk ikke kan komme i nærheden af mig og slippe for at kigge mig over skulderen og være bange, når jeg skal sove, eller når jeg går i butikker.

Kine Pedersen Aamodt fra Oslo fortæller her om den vold, hun blev udsat for.

Danmarks største stalker TV2 Østjylland har gennem længere tid fulgt en opsigstvækkende sag om massiv stalking. I podcasten ”Forfulgt af Danmarks største stalker” kan man høre om en mand, der trods et tilhold og tre fængselsdomme fortsætter med at opsøge sin ekskone. Ekskonen, der frygter, at stalkningen aldrig ophører, synes, den norske model er interessant. - Jeg synes, teknikken bag lyder god. Et opholdsforbud i dag er jo en skrivebordsafgørelse, og den giver ingen garantier for, at gerningsmanden ikke dukker op trods et opholdsforbud, har ekskonen fortalt til TV2 Østjylland. - Det er klart, at man er bekymret for, om han dukker op. Sådan en fodlænke vil kunne give en ekstra sikkerhed og en ekstra ro, siger hun.