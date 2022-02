Michael Aastrup: - Vi skal have de absolut skarpeste sanktioner nogensinde

Michael Aastrup Jensen (V) er klar til voldsomme sanktioner ovenpå Ruslands invasion i Ukraine.

- Vi er desværre vågnet op til, at en tyran har invaderet et fredeligt naboland. Ukraine ønsker at leve i fred og fordragelighed, og den drøm er knust nu, sier Michael Aastrup Jensen til V2 ØSTJYLLAND.

- Derfor er hele Europa vågnet op til en ny virkelighed. Det er en kold krig version 2.0, siger Michael Aastrup Jensen.