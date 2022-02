Ukrainer i Randers frygter for sin families liv

I gruppen af ukrainere i Randers taler de også meget sammen om situationen i Ukraine.

Hun har dog fået indtryk af, at de måske er mere positive i Ukraine.

- Mange af mine venner og min familie dernede lige nu tror ikke, at det udvikler sig videre. Men jeg tror, at de vil tro på det bedste, for vi er alle sammen meget bekymrede i Danmark, fortæller Marharyta Kovalenko.