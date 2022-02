Konflikt kan få tyresæd til at hobe sig op

De har netop ansat en mand i Rusland til at øge salget på det russiske marked, hvilket kan vise sig at være en uheldig investering.

- De kan også se, at tingene ser noget ustabile ud, og at vi ikke nødvendigvis får den vækst, som vi havde forventet, siger David Stenkær Ravnkilde, der er salgs- og marketingsdirektør i VikingGenetics til TV2 ØSTJYLLAND.



- Når vi lige har ansat en mand i Rusland, så har vi selvfølgelig en mand, som begynder at blive nervøs for, om han kan opfylde sine forventninger i år. Og det er jo klart, at det har en stor betydning for ham, og for det team, vi har, der arbejder med Rusland, fortsætter han.

Nye EU-sanktioner

Tirsdag vedtog EU-medlemslandene en stribe sanktioner mod Rusland, som blandt andet vil gøre det sværere for landet at handle med EU.