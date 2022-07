Mia købte slidt villa og gav den vild makeover

I november lå der endelig en beslutning. Mia og Jakob kunne købe huset, hvis de ville. De var lykkelige og kunne endelig sænke skuldrene.

- Det var som at stikke en nål ind i en ballon, al pusten gik ud, for vi havde været så spændte. Selvom vi kunne se, at det var en kæmpe opgave, vi stod overfor, siger Mia.

Alt det løse puds skulle af og stukken befries for de mange lag maling, den havde fået gennem tiden. Med tapetklister og en tandbørste skrællede de lag for lag af. Fra kælder til kvist.

For Mia er det vigtigt at have respekt for det oprindelige hus, og mange af de valg, de har taget, bunder i, hvad der blev afsløret under renoveringen. Herunder placeringen af listerne og farven på huset, der ellers var gult, da de overtog det.

Af samme grund har de hverken rykket eller revet vægge ned.

- Vi var ikke fristet til at vælge en moderne løsning, fordi vi gerne ville respektere stilen. Ellers er det bedre at bygge noget helt nyt selv, siger Mia.