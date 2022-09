Flere generationer har boet i huset, der aldrig kommer til salg

I byggeprocessen har Morten og hustruen, Hanne, holdt sig til den oprindelige stil. Huset er dog blevet moderniseret med større vinduesfacader, loftet er hævet, og det er blevet udstyret med et køkkenalrum.

Men farfar Carl nåede aldrig at se huset, da det stod helt færdigt.

- Han døde den måned, vi skulle flytte ind. Så det var en streg i regningen, siger Morten.



Han blev 91 år og havde under opførelsen af det nye hus fortalt vidt og bredt om det til sine venner og bekendte. Derfor var Morten og familien heller ikke i tvivl om, at hans elskede hus skulle have noget af opmærksomheden efter begravelsen.

- Vi inviterede alle hans venner på besøg, så de kunne se den nye udgave af det hus, de havde besøgt. Der kom omkring 50 forbi til rundvisningen, fortæller Morten.



Vil aldrig sælge

Familien har nu boet i huset, siden det stod færdigt i efteråret 2018. Morten kan stadig mindes, hvordan han lærte at spille bridge hos sin farfar til selv samme udsigt, som han nu ser fra sit eget køkken.

Begge dele gør, at han uden tøven kan sige, at end ikke et bud på det dobbelte af de otte millioner kroner, det er vurderet til, kunne friste ham og familien.

- Det fylder meget, at vi ved, at en del af vores familie har sin oprindelse her. Det betyder meget for mig, og vi er utroligt glade for det. Så det er et af de huse, der aldrig kommer til salg, siger Morten.