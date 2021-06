Lange ventetider i retsvæsenet: Nu kræver politikere en redegørelse fra ministeren

Blandt landets 12 politikredse står det allerværst til i Østjyllands Politikreds, hvor ventetiden er oppe på 469 dage i gennemsnit. Hos Sydøstjyllands Politikreds, der blandt andet dækker Skanderborg og Horsens kommuner er ventetiden 429,5 dage. Til sammenligning er ventetiden i Nordjylland og på Bornholm kun henholdsvis 248 og 106 dage.

Høj prioritering for regeringen

Justitsminister Nick Hækkerup fortæller, at det er en høj prioritering for regeringen, at nedsætte sagsbehandlingstiden.



- Vi løser ikke problemerne fra den ene dag til den anden, men regeringen har investeret massivt i at optimere sagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden og dermed investeret i at nedbringe de store sagsbunker, siger justitsminister Nick Hækkerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at de for nyligt har fremsat et nyt lovforslag, der skal forhindre nogle straffesager fra at trække i langdrag.

- skal effektivisere straffesagskæden og blandt andet gøre det muligt for domstolene i videre omfang at afskære nye lovovertrædelser fra allerede berammede straffesager, så sagerne kan køre videre og dermed ikke blive forsinket, siger Nick Hækkerup.