Østjyder venter længst tid på retsvæsnet: Politikere vil problemet til livs

Penge på vej til Anklagemyndigheden

Hos Radikale Venstre pointerer de, at Folketingets partier i december lavede en aftale om at afsætte flere penge til anklagemyndigheden de næste fire år, og at det vil kunne være med til at afhjælpe problemet. Men det er dog ikke nok, mener de.

- Der er også behov for flere penge til domstolene. Man glemmer hurtigt, at der er et helt system, der skal hænge sammen med anklagemyndighed, sagsbehandlere, domstole osv. Det er nyttesløst at sende mere politi på gaden og øge strafferammen, hvis ikke der er ressourcer til at føre det ud i livet, siger politisk ordfører for Radikale Venstre, Andreas Stenberg, til TV2 ØSTJYLLAND.