Kræver flere penge: Selskab overvejer at sælge lovende dansk coronavaccine

- Jeg kan bekræfte, at det er kritisk, at vi opnår funding snarest. Skulle dette vise sig ikke at blive tilfældet, er vi nødt til at kigge på alternative muligheder.

- I yderste konsekvens må vi overveje, om vi er de rigtige ejere af dette fantastiske aktiv i Danmark, siger Rolf Sass Sørensen til Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalte i marts, at den danske regering var i gang med at forberede en statslig investering i vaccinen fra Bavarian Nordic.

Rolf Sass Sørensen bekræfter, at selskabet har været i dialog med regeringen. Men selskabet mangler "bindene udsagn" for at komme videre i udviklingen med vaccinen, siger han til Jyllands-Posten.