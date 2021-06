Norge lukker færdigvaccinerede danskere ind uden karantæne

Norge lemper reglerne for indrejse. Det er blandt andet godt nyt for danskere, der ønsker at rejse ind i landet.

Fra lørdag klokken 12 er det muligt for danskere at slippe for karantæne ved indrejse til Norge, hvis man er fuldt vaccineret eller har været smittet med covid-19 inden for de seneste seks måneder. Det kan man bruge sit coronapas til at bevise.

Det oplyser den norske regering i en pressemeddelelse.