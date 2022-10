Inger-Marie kæmper for at gøre flere politikere arbejdsløse

Det, hun kæmper for at undgå, er, at det bliver for svært at ruske op i nogen, når noget går den forkerte vej. Og hun vil undgå, at der er tvivl om, hvem det egentligt er, der står med ansvaret.

- Det nære betyder rigtig, rigtig meget, og jeg ser desværre en apati brede sig, siger hun og fortsætter:

- Folk siger, at det er ligemeget med politik, for det er der alligevel nogle andre, der tager sig af. Selv Christiansborg-politikerne, der har valgt at påtage sig et ansvar, siger, at de kun foretog et givent valg, fordi det blev vedtaget i EU.