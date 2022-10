DF'er: - Arbejdsløse indvandrere kan slænge sig i sofaen, mens danskerne knokler

- Modsat mine medkandidater, der stiller op rundt omkring i landet, og ikke kun for Dansk Folkeparti men generelt, er jeg også erhvervsuddannet, og har været på det rigtige arbejdsmarked og er det stadig ved siden af mit arbejde i byrådet, siger han og fortsætter:

- Og når jeg ser den måde, som danskere i almindelighed arbejder på, så synes jeg, det er urimeligt, at der er andre, der kan sidde og få fuld ydelse for ikke at lave noget som helst.

Han understreger afsluttende, at det er en mærkesag, han har kæmpet for, siden han gik ind i politik i 2018.

Denne artikel er en del af en serie, hvor TV2 ØSTJYLLAND under valgkampen laver et portræt af i alt 14 kandidater – én fra hvert parti. Vi forsøger at få svarene på, hvem de er, og hvad de kæmper for.



