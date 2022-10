Vinni vil ruske politikerne op: Syge og handicappede skal væk fra jobcentrene

Vinni Jørgensen mener, at der skal oprettes en forvaltningsdomstol, der skal kunne give alle borgere lige adgang til advokater og retssikkerhed.

- Så kommer det ikke an på pengepungen, om du kan få den rette hjælp.

- Så ser jeg, at denne systemkrise vi har, måske bliver løst. For så får borgerne også mulighed for at køre erstatningssager mod kommunerne. Og jeg tror på, at når de fleste kommuner får bøder på millioner, synes de ikke, at det er så sjovt at omgås loven længere.

Denne artikel er en del af en serie, hvor TV2 ØSTJYLLAND under valgkampen laver et portræt af i alt 14 kandidater – én fra hvert parti.



