Ellemann vil hverken gå til valg på bred eller blå regering

Selv om SVM-regeringen kun lige har rundet sin første måneds levetid, har forsvarsminister og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, allerede gjort sig tanker om fremtiden.

Til næste folketingsvalg vil Venstre hverken gå til valg på at fortsætte den brede regering eller vende tilbage til blå blok.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen i et interview med Berlingske lørdag.

- Det er ganske forskelligt fra den måde, det plejer at være på, fordi vi hverken kommer til at binde os til det nuværende regeringssamarbejde eller til den blå blok.

- Vi kommer til at stå i egen ret, og så kan vi gå i hvert fald to forskellige veje afhængig af, hvor vi kan få mest igennem, siger han til Berlingske.

Peger måske på Mette igen

Ifølge Venstre-formanden vil den position give partiet de bedste forudsætninger for at få gennemført sin politik.

Avisen spørger også Ellemann-Jensen, om han kommer til at være statsministerkandidat igen.

- Ja, det forventer jeg. Men det er ikke det vigtigste – det vigtigste er det politiske indhold, siger han.

Men han kan modsat heller ikke afvise, at han kan pege på statsminister Mette Frederiksen (S) en gang til.

Ved folketingsvalget 1. november gik Venstre og Jakob Ellemann-Jensen til valg på en blå regering med Ellemann-Jensen i spidsen.

Men partiet fik en vælgerlussing og gik fra 23,4 procent i 2019 til 13,3 procent.

Samtidig fik rød blok et smalt flertal, men Mette Frederiksen holdt fast i sit ønske om bred regering. Et ønske hun fik opfyldt, da hun 15. december præsenterede en bred regering med Moderaterne og Venstre.

Til trods for, at Jakob Ellemann-Jensen ellers flere gange havde slået fast, at han aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister.