Staten har købt huse for 82 millioner kroner: Nu smuldrer planen

Der er blevet pumpet penge i et stort milliardprojekt, men nu er projektets skæbne uvis på grund af en udmelding fra den nye regering. BaneDanmark oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at der i alt er brugt 82.012.718 kroner eksklusiv udgifter til blandt andet landinspektør, kommissarius, tinglysninger, samt rejseomkostninger på at forhåndsekspropriere 25 ejendomme på Hovedgård-Hasselager-strækningen. Derudover har BaneDanmark brugt over 53 millioner kroner på VVM-undersøgelser på strækningen. Alt sammen for et projekt, der måske alligevel ikke bliver bygget. Tilbage i 2013 vedtog et flertal i Folketinget en storstilet plan for udbygningen af jernbanenettet med det formål, at rejsetiden mellem de store byer, herunder Aarhus og Odense, skulle kunne klares på én time. Den plan er dog gået i vasken. Kort før jul meldte den nye regering nemlig ud, at planerne om en togbro over Vejle Fjord skal skrinlægges. Og uden togbroen kan det ikke lade sig gøre at barbere rejsetiden ned til en time mellem Aarhus og Odense.

Hovedgård-Hasselager

Og det har fået mange til at spekulere i, om et andet delenement i planen - en ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager - kommer til at lide samme skæbne. Ejendomsmægler Jesper Bjerg, indehaver af DanBolig Beder, kan fortælle, at regeringens udmelding om togbroen har skabt optimisme blandt boligejere, der har huse langs en af de tre mulige linjeføringer. - Vi kan mærke, det giver en tryghed for køberne. For selvom den nye strækning ikke 100 procent er skrinlagt, er det den retning, pilen peger, og det kan mærkes, siger Jesper Bjerg. De seneste mange år har jernbaneplanerne skabt usikkerhed i området, og han vurderer, at det i kroner og ører har gjort, at huse tæt på linjeføringerne har mistet værdi for 200.000-300.000 kroner.

Der er tre forskellige linjeføringer i spil ved Solbjerg. Foto: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Mens det har været op til langt de fleste boligejere selv at sælge deres ejendom, hvis de ville flytte, har nogle fået tilbudt en forhåndsekspropriation. I særlige tilfælde kan staten - her BaneDanmark - opkøbe en ejendom, selvom der endnu ikke er truffet beslutning om etablering af en jernbane. Den fremrykkede ekspropriation kan kun ske, hvis boligen er usælgelig, og der er særlig begyndelse for, at boligejeren ikke kan vente med en afklaring til de almindelige ekspropriationer. Det kan eksempelvis være skilsmisse, alvorlig sygdom eller lignende. Michael opgav at sælge hus En af de husejere i Solbjerg, der overvejede at sælge sit hus, men frygtede ikke at kunne få nok for det, er Michael Nørgaard Dahl. - Vi har gennemrenoveret huset og brugt ufatteligt mange timer, sved og tårer på arbejdet gennem halvandet år, så det ville være for træls ikke at kunne få pengene igen, siger Michael Nørgaard Dahl.

Michael Nørgaard Dahl har følt sig stavnsbundet på grund af jernbaneplanerne gennem Solbjerg. Foto: Privatfoto

Familien endte med at blive boende, og nu håber Michael Nørgaard Dahl, at jernebaneplanerne snart bliver skrottet. - Usikkerhed tynger ens skuldre, og det er svært ikke hele tiden at bekymres sig lidt om, hvad der kommer til at ske. Om man risikerer at blive insolvent, om ens hus kan sælges og så videre. Der er virkelig mange følelser i det, siger han. 25 boliger er allerede solgt til staten Jørgen Christensen, der bor lidt uden for Solbjerg, er godt forarget over, at alle millionerne kan være spildte. Han har gennem årerne skrevet et hav af læserbreve om planerne.

- Der er tale om virkelig mange millioner, og i mine øjne er det spild af vi skatteborgeres penge. Det er en fuldstændig og helt aldeles forkert prioritering, og jeg mener, projektet fra start har været en dårlig idé, siger Jørgen Christensen.

Grafik: Sådan vil de tre linjeføringerne ramme Solbjerg.