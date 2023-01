Flertal foretrækker flere røgfri udearealer

Et flertal i befolkningen vil foretrække at en række offentlige udendørs arealer skal være røgfri.

Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.

I undersøgelsen er der særlig stor opbakning til, at legepladser og idrætsanlæg skal være røgfri.

77,3 procent foretrækker, at legepladser bliver røgfri, og 70,1 procent vil have røgfri idrætsanlæg.

Prisen er afgørende

Ifølge Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, vil røgfri områder først og fremmest have betydning for børn og unge, da de i høj grad påvirkes af de rammer, de færdes i.

- Hvis man kigger på det videnskabeligt, så - efter en højere pris - er røgfrie miljøer det bedste, hvis man vil forebygge rygning, lyder det fra Niels Them Kjær.

54,2 procent af de adspurgte foretrækker, at der er røgfrit ved udeserveringer på caféer og restauranter. 59,8 procent vil foretrække røgfri busstoppesteder.

- Det viser os, at befolkningen faktisk bakker op om, at vi skal have revideret rygeloven og få nogle flere røgfri miljøer udendørs. Hvis politikerne har mod til det, så er der en klar opbakning i befolkningen, siger Niels Them Kjær.

Forbudt i Mexico

Mexico har for nylig strammet sin rygelov. Her forbydes nu cigaretrygning alle offentlige steder som for eksempel på hoteller, strande og i parker.

I 2019 vedtog Folketinget en række tiltag som led i en handleplan mod rygning i Danmark. Tiltagene blev indført i 2020.

De medførte, at tobakspakker blev flyttet ned under disken i butikkerne, pakkerne blev gjort neutrale, og der blev indført et forbud mod rygning i skoletiden.

Og nu er turen altså kommet til en regulering af, hvor man må ryge, hvis det står til Kræftens Bekæmpelse.

- Hvis vi kigger ud i Europa, så er Danmark et af de lande, hvor vi har færrest reguleringer af, hvor man må ryge, siger Niels Them Kjær.