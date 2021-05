Efter abe-mysterie: Dyrenes Beskyttelse vil have ændret loven

Lovgivningen bør ændres

Derfor mener de, at lovgivningen på området generelt bør ændres, så man i stedet for at have en liste over de dyr, som ikke må holdes af alle, laver en liste over dem, som alle må holde uden videre.



- Lige nu prøver vi at indført, det, der hedder en positivliste, der viser, hvilke kæledyr alle må holde, og der vil sådan en abe ikke være på, fordi den har så specialiserede krav, for vi mener ikke, det er en, alle burde have lov at have, siger hun.

I bekendtgørelsen 'om forbud mod hold af særlige dyr' er der nemlig lige nu kun det, som Annesofie Meilvang betegner som en 'negativliste', det vil sige en liste over de dyr, som ikke må holdes, da de kan frembyde fare eller være vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde.