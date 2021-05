Efterlyst abe fundet kold og dehydreret: - Vi gjorde alt, hvad vi kunne

- Der er ikke nogen af os, der ved, hvad der er sket. Men der står en tom transportkasse, og det er jo som regel et tegn på, at et dyr er blevet efterladt. Det er så ærgerligt, for hvis nogle ville af med den, så skulle de jo bare have afleveret den til et internat eller Dyrenes Beskyttelse i stedet, siger Susanne Kjeldal Jensen, områdeformand i Dyrenes Beskyttelse Aarhus.

Dyrlægen fortæller, at ejeren måske ikke har turde henvende sig til nogle, da aben er ulovlig at have privat i Danmark, og derfor valgte de i stedet at sætte den fri. Men det er også ulovligt, og derfor bliver sagen nu meldt til politiet.

- Nu bliver aben gemt hos os, og så bliver sagen politianmeldt. Politiet vil så prøve at finde den tidligere ejer. Det er en dyreværnssag, fordi den er ulovlig at have, den er ikke blevet passet godt, og så er den blevet sluppet fri, siger Thomas Binger Jessen.

- Vi beholder altså aben her, så politiet kan bruge den i opklaringen, hvis det er behov for det.