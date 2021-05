Ny drejning i abe-mysterie: Regnskov fik tilbudt lignende aber - nu mistænkes en sammenhæng

Og da Randers Regnskov senere på dagen ringede tilbage til manden, så var der også kun én abe tilbage.

- Jeg tror, det er en af de sager, hvor at når dyrere begynder at skrante, så sælger ejerne ud, siger han.



Derfor har Randers Regnskov nu meldt episoden til politiet. Ikke fordi det er ulovligt at have denne type abe privat i Danmark. For det er det ikke. Det kan man også læse ud af bekendtgørelsen 'om forbud mod hold af særlige dyr'. Men fordi folk skal passe dem ordentligt, hvis de vælger at anskaffe sig en, og det kræver en hel del.

- Det ligner, at der er nogle, som ikke har evnet at passe den, og så har de i desperation taget den dårligste beslutning, som de kunne og valgt at sætte den fri.

- Jeg er forarget og gal. Det er en omgang svineri. Det synes jeg ikke, at man kan tillade sig, siger han.