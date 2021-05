Mysterium: Eftersøger abe-lignende dyr i Aarhus-forstad

- Det kan ikke udelukkes. Vurderingen bygger mest på, at jeg kan se halen, og jeg kan ikke finde andre dyr i den danske natur, der har sådan en hale. En mår kan bevæge sig på samme måde, men den har en mere busket hale, og så er den også mere brunlig i farven, men den her er sort, og så er der ligesom ikke flere dyr at tage af i Danmark, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham kan der være tale om en tropisk art fra sydamerika.

- Umiddelbart vil jeg sige, at det kan være en tamarin, siger han.

Opfordrer ejerne til at melde sig på banen

Han opfordrer kraftigt ejerne til at melde sig på banen, da det både kan være en overtrædelse af dyrevelfærdsloven, hvis de ikke gør, og fordi aben ikke er skabt til den danske natur.

Ifølge dyrevelfærdsloven §3 så skal enhver, der holder dyr nemlig sørge for, "at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer".

- En tamarin er en tropisk abe, som kommer fra regnskoven i Sydamerika, så med lidt god vilje vil den kunne overleve ind i sommeren, men det er stadig lidt koldt, og det er også en meget stressfuld situation for den, siger han.