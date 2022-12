Derfor er der så langt ned til 1. december på dit kalenderlys

Hvis man ikke sørger for at brænde sit julelys lidt ned, inden man rammer julemåneden, kan man let stå i en dum situation, hvor man er bagud med sit kalenderlys, allerede inden man når til 1. december.

Det er et problem, mange af os kan genkende.

Spørgsmålet er, hvorfor pokker der er så stort et område over datoerne på kalenderlys?

Nu skal du ikke længere ligge søvnløs over det spørgsmål, for Den Gamle By har svaret.

Men først lidt historie. Kalenderlyset er nemlig et forholdsvis ny opfindelse med kun 80 år på bagen. I 1942 producerede den danske virksomhed Asp-Holmblad det første masseproducerede julelys, Kalenderlys No. 1, som stadig bliver solgt den dag i dag, 70 år efter.

Banal forklaring