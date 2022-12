Nabolag holder levende julekalender - kom med ind bag en af lågerne

Der er rig mulighed for at lave årets julegave af træ på værkstedet. På bordet står oplukkere, nøgleholdere, lysestager og et damplokomotiv i træ. Eksempler på julegaver, som børnene har lavet de tidligere år. Træmanden Finn Thybo Andersen elsker at børnene kommer.

- Jeg stråler helt, når de kommer på besøg. Der går hurtigt fire-fem timer, hvor ungerne virkelig er i højsæde, og forældrene nyder det lige så meget, siger han og fortsætter.

- Jeg synes også, det er vigtigt, at forældrene hjælper til. Det knytter bånd mellem forældre og børn.