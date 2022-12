Younes fejrer ikke selv jul, men nu inviterer han til juleaften

'HJÆLP MIG MED IKKE AT KEDE MIG D.24 OG GÅ TIDLIG I SENG'.



Sådan indlederen iværksætteren Younes Deaibes et opslag på Facebook. Et opslag, der ikke handler om fest og farver, men om næstekærlighed på tværs af kultur og religion.

Han holder ikke selv jul, i stedet plejer han at slappe af den 24. december. Men i år føler han, at hans overskud skal bruges til at hjælpe dem, der ikke har udsigt til en god juleaften med familien.

- Det er fandme også en dag, nogle ikke glæder sig til, fordi de skal sidde alene, eller sidde med nogle forældre, der har et misbrug at kæmpe med, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Åbner sit kontor