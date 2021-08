Danskere skal selv betale for evakuering fra Afghanistan

Det gælder også danske statsborgere, der af forskellige grunde har befundet sig i landet, mens Taliban by for by har genvundet regeringsmagten.

Det er ikke usædvanligt, at civile bliver pålagt at betale for deres egen evakuering.

Således vil tre mødre, der sammen med deres børn skal evakueres fra fangelejre i Syrien, også blive pålagt at betale for deres rejse til Danmark. Det oplyste Udenrigsministeriet tidligere på året i et svar til Danmarks Radio.

Fredag oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod, at alle lokalt ansatte plus familiemedlemmer, der har bedt om at blive evakueret, er blevet det. I alt 384 personer, der er fløjet fra Afghanistan til Danmark.

