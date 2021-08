Først lukkede skolen – nu står børnehaven og vuggestuen for skud

Den lille børneinstitution har hen over sommeren oplevet, at de fleste forældre har taget deres børn ud af Solstrålen for at flytte dem til andre institutioner i området - både i Norddjurs Kommune, men også syd for kommunegrænsen i Syddjurs Kommune.

Hvor der den 1. juli var indskrevet 12 børn i Solstrålen, er der blot indskrevet to børn, når august bliver til september.

- Når forældrene flytter deres børn til andre institutioner, må vi med blødende hjerte se, at der ikke er kvalitet i at have en børnehave der, siger Mads Nikolajsen til TV2 Østjylland.

Først skolen, nu børnehaven

Den truende lukning kommer i slipstrømmen af, at byens skole, Mølleskolen, i 2019 måtte dreje nøglen om.

Ifølge kommunen har daginstitutionen, som ligger på samme adresse, siden oplevet ”et gradvist fald i børnetallet”, som der står i beslutningsforslaget.

Heraf fremgår det også, at der i foråret 2021 blev udarbejdet en handlingsplan, som skulle ”styrke daginstitutionen som en land- og pendlerdaginstitution”. Der blev også nedsat en arbejdsgruppe med forældrerepræsentanter og repræsentanter fra medarbejderne, som sammen med ledelsen af dagtilbudsområdet skulle forsøge at få friske vinde til at blæse omkring daginstitutionen.