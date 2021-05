Dagens konfirmand kom tidligt i kongelig lære

Fra forældrenes side er det helt bevidst at lade prinsen vokse med opgaverne, siger historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet.

- Han skal en dag være konge, og tidligt blev der lagt en plan for, hvordan han bedst forberedes på det. Mens dronningen og prins Henrik inddrog Frederik og Joachim meget lidt i de officielle opgaver, så har kronprinsparret valgt at gøre det på en anden måde, siger Michael Bregnsbo.

Første kongelige på folkeskole

- Det gælder ikke bare for prins Christian, men også for hans søskende, at de i en tidlig alder har været med. På den måde har kronprinsparret iscenesat sig som en børnefamilie og ikke bare som to kongelige højheder.