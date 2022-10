Chauffører advarer om farlig tendens på vejene

Mange chauffører gruer for de mørke måneder, for selvom efteråret for længst har gjort sit indtog, er der masser af slukkede baglygter på vejene.

Og det skaber dagligt livsfarlige situationer, lyder det fra flere østjyske chauffører.

- Lige pludselig er der bare en helt sort bil foran, som man bliver lidt forskrækket over. Det undrer mig, at folk ikke tænker mere over det, siger Poul Jasper, der er chauffør hos Jens Buhl og Sønner og har 40 års erfaring i branchen.



- Det er deres liv og deres børn. Det er os, der sker mindst med, men mentalt bliver man også ødelagt. Så kan det være lige meget, hvis skyld det er. Det er lige frygteligt.

Poul Jasper er langt fra alene med den tanke. Det er også noget, der fylder hos chaufførerne i fragtfirmaet Bach og Pedersen, der har hovedsæde i Randers og 90 chauffører ansat.

- Med vejret, som det er nu, er det med livet som indsats, når folk ikke tænder baglygterne. En personbil, der banker op i en personbil, er én ting, men en lastbil giver i bedste fald et piskesmæld af dimensioner, siger direktør Torben Bach.



Ar på sjælen

Det er kun et krav at have tændte baglygter i tændingstiden og ved nedsat sigtbarhed, men selv nyere biler med sensor kan fejlagtigt køre uden tændte baglygter.