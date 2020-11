Her sidder kontakten til tågelygterne - og det koster dyrt, hvis du ikke bruger den

Forskel på nye og ældre biler

Hvert år på denne tid får FDM mange henvendelser fra bilister, der spørger til reglerne for lygter. Nogle biler har nemlig automatisk lyssensor, og andre har ikke. Og er det tåget, er det særlig farligt.

- Sidste år havde vi en del uheld, fordi mange biler, der ikke er udstyret med automatisk lyssensor, kørte uden baglys, siger Yasser Abaiji.

I alle biler, der er typegodkendt efter 30. juli 2016, er der krav om lyssensor, så bilen automatisk tænder lyset, når det bliver mørkt.

Kan koste bøde

Når sigtbarheden er under en kilometer, er der tale om tåge, og tæt tåge er der tale om, når sigtbarheden er under 100 meter. Lørdag morgen var tågen usædvanlig tæt, og sigtbarheden var flere steder under 100 meter.

Og i sådan et vejr er det vigtigt at tænde tågelygterne. Først og fremmest på grund af trafiksikkerheden. Men det kan også koste dig dyrt, hvis du ikke har styr på lygterne.