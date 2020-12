Butikslukninger og fjernundervisning forlænges til 17. januar

De stigende coronatal har fået både virologer og sundhedsordførere til at rette fokus på nytårsaften og de fester, der vil medfølge.

Blandt andet sagde Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten, tirsdag, at han har bedt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om retningslinjer for nytårsaften.

Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at man holder sig til sit eget nytårsselskab, at man ikke er over ti personer samlet, og at man undgår steder med mange mennesker.