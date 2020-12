Nye coronatal: Rekord mange indlagte

Dødsfald

Det seneste døgn er der registreret 22 nye dødsfald blandt coronasmittede. Det vil sige, at i alt 1226 personer er døde med coronavirus siden midten af marts.

I den forgangende uge døde 62 plejehjemsbeboere med coronavirus. Det er det største antal under epidemien, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (S) tirsdag eftermiddag.

I sidste uge blev 391 beboere på landets plejehjem testet positive for virusset. Det er også det højeste under epidemien.

De unge står for størstedelen af smitten

Tirsdag er der registreret 2621 nye smittetilfælde. 20-29 årige står for størstedelen af de smittede i Danmark.

Den seneste uge har der været 30.632 nye smittetilfælde i den aldersgruppe. Herefter følger gruppe af 10-19 årige. Her er der den seneste uge bekræftet 26.073 coronatilfælde, viser opgørelse fra SSI.

På trods af de høje smittetal kommer der ikke nye restriktioner til nytår. Dog er Sundhedstyrelsen kommet med nogle gode råd til, hvordan du holder et coronasikret nytår.

Læs mere om dem her

Vaccine-succes

I Region Midtjylland har man været flittigst til at vaccinere. Her har 1981 personer fået et prik med vaccinen.

I alt 6775 personer var frem til tirsdag morgen registreret som modtagere af den første del af to doser coronavaccine.

Dermed er 0,12 procent af befolkningen i gang med at blive vaccineret, oplyser Statens Serum Institut.