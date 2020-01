Boligkøberne har lidt mindre at vælge imellem i det nye år

Hvis man er på jagt efter et nyt hus eller lejlighed i 2020, er der lidt færre boliger til salg end sidste år.

Samlet er der 34.352 huse med til salg-skilte, hvilket er en procent lavere end sidste år, mens det for antallet af lejligheder lyder på 7394, som er seks procent under januar 2019.

Det viser tal fra Boligsiden, der samler al information om boligannoncer- og salg fra landets ejendomsmæglere.

- 2019 var et suverænt år på boligmarkedet med meget høj handelsaktivitet for særligt villaer og rækkehuse, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom hos Boligsiden.

- Så selv om der i øjeblikket er færre husejere, der sætter deres bolig til salg i vinterperioden, er det dalende udbud, som vi aktuelt ser her i januar, også et udtryk for, at der er solgt rigtig mange huse sidste år, siger hun i pressemeddelelsen.

Huser stiger mere i pris

Der er færre villaer og rækkehuse til salg i Region Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland, mens huskøberne i Region Nordjylland og Syddanmark omvendt har lidt mere at vælge imellem.

Den stigende appetit for at købe huse kan også ses på priserne.

På markedet for ejerlejligheder er der i øjeblikket færre nye sælgere, der vælger at træde ind på markedet og sætte lejligheden til salg. Birgit Daetz, boligøkonom, Boligsiden

De seneste 11 måneder - frem til oktober - er priserne på huse steget mere end lejligheder, hvilket har brudt med en årelang tendens, hvor lejlighederne er steget mest i værdi.

Det seneste år er huspriserne steget knap tre procent, mens lejlighederne er blevet 0,3 procent mere værd. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Endnu færre sommerhuse

På markedet for ejerlejligheder er det ifølge Boligsiden især omkring hovedstaden, at udbuddet er dykket, da der er 11 procent færre til salg-skilte end sidste år.

- På markedet for ejerlejligheder er der i øjeblikket færre nye sælgere, der vælger at træde ind på markedet og sætte lejligheden til salg.

- Det sker samtidig med, at salget ligger stabilt, og det skaber en situation med generelt færre lejligheder at vælge imellem, hvis man som køber er på jagt efter en ejerlejlighed, siger Birgit Daetz.

Endnu større er faldet i udbuddet af sommerhuse, som er dykket med knap 12 procent det seneste år. Der er i øjeblikket 8832 sommerhuse til salg.

