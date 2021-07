Advarsel: Risiko for kraftig regn eller skybrud i Østjylland

Værst i et par timer

Et lavtryk ligger i øjeblikket over Nordsøen og trækker langsomt mod nordvest, mens en tilhørende front med regn, byger og torden i løbet af dagen bevæger sig op over Danmark fra sydvest.

Fronten bevæger sig relativt hurtigt, og DMI forventer, at den kraftigste nedbør ikke vil vare mere end et par timer det enkelte sted.

- Derfor er vi heller ikke helt sikre på, at kriterierne (for skybrud, red.) vil blive opfyldt, men vi holder øje med vejrsituationen og vil om nødvendigt justere, skriver DMI.