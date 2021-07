Tag på tur med familien og mød byens historiske helte

Gik imod normerne

Den næste post, familien støder på, er ved den 6,5 meter høje statue af en hest midt på Østervold i centrum af Randers - 'Den Jyske Hingst'.

Hesten er lavet af billedhuggeren Helen Schou i 1969, til trods for at det på hendes tid ikke var anset, at kvindelige kunstnere havde at gøre med andet en blomstermotiver.