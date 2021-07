Rejseaktiviteten stiger: Lufthavn står i bedre situation end før corona

I takt med at rejserestriktionerne bliver lempet og flere vaccineres, begynder lysten til at drage sydpå at stige.

Blandt andet hos Malou Kaastrup fra Aalborg, som i dag var med første fly til Kreta fra Aarhus Airport, siden ruten lukkede ned.



- Det er en all inclusive-ferie, så jeg glæder mig til, at vi ikke skal lave noget som helst. Når man er på ferie herhjemme i Danmark, er det også hyggeligt, men jeg føler også, at der altid er noget, jeg kan give mig til. Nu kan jeg bare ligge og slappe af og lave ingenting, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.