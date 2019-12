2019 slutter af med sol og fint raketvejr

Det ser ud til, at vi får godt raketvejr nytårsaften. Foto: Silkeborg Ildfestregatta

Vi kan snart se frem til, at kalenderbladet skifter fra 2019 til 2020.

Og ifølge prognosen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, ser det ud til, at vi i Østjylland og resten af landet kan fejre indgangen til det nye årti med klart og solrigt vejr.

Læs også Fyrværkerityve hærgede by: Nu øges sikkerheden

Godt raketvejr

Til gengæld kommer der nytårsaftensdag ganske meget vind, som dog stilner lidt af ud på aftenen og dermed skaber fine forhold til nytårsaftens raketter.

Sådan lyder vurderingen fra Martin Lindberg, der er vagthavende meteorolog ved DMI, tidligt mandag morgen.

Læs også Sikkerhedsstyrelsen advarer mod fyrværkeri-batteri

- Vi får ustadigt vejr, men der kommer ikke særlig meget regn den kommende uge, og der er udsigt til lidt eller nogen sol, siger han.

- Især nytårsaftensdag er der udsigt til nogen til en del sol i hele landet. Til gengæld bliver det altså ret blæsende tirsdag, men vinden tager af i løbet af dagen, så nytårsaften regner jeg med frisk vind, tørt og mest klart vejr.

02:07 VIDEO: De seneste par dage har østjyske fyrværkerisælgere fået stjålet en masse fyrværkeri. Videoen er fra den 29. december. Luk video

Om natten er der ikke umiddelbart udsigt til nattefrost, men temperaturerne kan måske lige komme ned og nå frysepunktet.

2020 begynder med tørvejr

Mandag til onsdag lægger dagtemperaturerne sig omkring 5 til 7 graders varme. Det bliver lunest i nordvest og køligst i sydøst.

Også onsdag bliver en tør dag, men der kommer flere skyer ind over landet.

Læs også Guide: Ved du, hvad du skal skåle i nytårsaften?

Torsdag ser det ligeledes ud til at holde tørt men med endnu flere skyer.

Og i løbet af aftenen og natten til fredag kan der passere en koldfront med regn ind over landet.

- Derefter kommer der noget lidt køligere luft ned over os, men vi ser stadig ud til at holde os over frysepunktet natten til fredag og fredag.

- Til gengæld er der udsigt til, at vi kan få nattefrost mellem fredag og lørdag, da vinden tager yderligere af her sidst på ugen.