Trods nedlukning er Jens og Fie på højskole: - Vi lever i en boble

- Jeg tror virkelig, det ville være et stort slag for mange, det vil det også være for mig personligt, hvis man ikke kunne være her. Det er et kæmpe privilegie, at vi må være her, siger Jens Birkelund, der går på højskolen og er hjælper for Fie, til TV2 ØSTJYLLAND.

Synes du, det er forsvarligt, at I er 40 her på skolen, når landet er lukket ned og forsamlingsforbuddet er på fem?

- Ja, det synes jeg helt sikkert. Alt, hvad der kan gøres for at passe på, bliver gjort. Vi går i vores egen lille boble, og de elever, der ikke har fået lov til at være på højskolen, lever jo ikke i en boble, siger Jens Birkelund til TV2 ØSTJYLLAND.