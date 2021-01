Heunicke: Vi har tøjlet smittekurven for coronavirus

Den er mere smitsom end de andre varianter af coronavirus, som hidtil har floreret i Danmark.

- Derfor vil den på et tidspunkt i løbet af februar blive den dominerende virus i den danske epidemi, og vores opgave er kort og godt, at den skal have så lidt kraft som muligt i sig, når den tager over.

- Derfor har vi nu i de her hårde januaruger et vindue til at få de smittetal banket ned, skriver Magnus Heunicke.