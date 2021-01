Nu går politikere ind i kampen: Udviklingshandicappede skal højere op på vaccinelisten

Er ikke på listen

Hendes udmelding kommer i kølvandet på, at vi her på TV2 ØSTJYLLAND tidligere på ugen kunne berette, at beboere og pårørende i Landsbyen Sølund, der er et bosted for svært udviklingshæmmede i Skanderborg Kommune, føler sig overset i prioriteringen af coronavacciner.

Bosteder for mennesker med fysisk og psykisk handicap er ikke nævnt specifikt i Sundhedsstyrelsens vaccineprioritering, der har i alt tolv punkter.



- Hvis de bliver ramt af smitte herude (på Sølund, red.), så vil de ikke være i stand til at forstå, hvad der sker omkring dem, sagde John Simonsen tidligere på ugen.

Han er far til Stine, der er udviklingshæmmet, og medlem af bestyrelsen i pårørendeforeningen Landsbyen Sølund.