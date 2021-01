Smitten stiger på plejehjem: 40 procent er smittede

Mangler hænder

De mange sygdomstilfælde blandt personalet har betydet, at plejehjemmet mangler hænder for at kunne give beboerne den sædvanlige pleje.

Indtil videre har kommunen løst problemet ved at sætte 14 ekstra medarbejdere ind, som alle har erfaring med demens.

- Samtidig er to af afdelingerne stadig i nødberedskab, hvilket betyder, at beboerne får den pleje, der er nødvendig, forklarer Otto Ohrt.