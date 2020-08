Strand fyldt til bristepunktet: Politiet overvejer nyt hotspot

Østjyllands Politi overvejer at gøre Saksild Strand til et hotspot. Arkiv foto. Foto: Palle Hansen

Mens Østjyllands Politi er fint tilfredse med afstanden mellem gæsterne på de tre udpegede hotspots i Aarhus, er situationen en helt anden på Saksild Strand i Odder.

Det får nu politiet til at overveje at tilføje stranden til listen over områder, hvor politiet kan indføre opholdsforbud, hvis for mange mennesker samles uden at kunne holde afstand.

- Saksild Strand presser os så meget i øjeblikket, at vi påtænker at gøre det til hotspot. Det koger i varmen derude.

- Der er både mange folk og biler. Vi har en patrulje på stedet og har afgiftblokken fremme til biler, der ikke parkerer efter reglerne, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, René Ludvig, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han opfordrer østjyderne til at søge længere syd på og undgå Saksild Strand, hvis de trænger til en dukkert.

Hold afstand eller søg andre steder hen

Ved Aarhus’ øvrige hotspots ved stranden Bellevue og Den Permanente, samt ved den spanske trappe ved åen, er politiet fint tilfredse med mængden af mennesker:

- Den spanske trappe har ikke været et problem. På stranden overholder folk anvisningerne, holder afstand, eller søger andre steder hen. Så der oplever vi ikke nogen problemer, siger René Ludvig.

Østjyllands Politi har indført tre hotspots i Aarhus. Nu overvejer de også at gøre Saksild Strand i Odder til hotspot.

Politiet kører med tilsynspatruljer til de forskellige hotspots og holder generelt øje med menneskemængderne i og omkring Aarhus.

Østjyllands Politi er desuden opmærksomme på støj i sommervarmen. I går modtog de 81 henvendelser om støj i form af blandt andet for høj musik.

- Vi opfordrer folk til ikke at spille for højt og i øvrigt give plads til andre, siger René Ludvig.