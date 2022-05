Ø er gennemhullet af rotter – med høtyve og hunde skal de nu fordrives

For to år siden dukkede rotterne nemlig pludselig op igen. Og det tog ikke lang tid, før to blev til mange. På bare et år siges det, at et enkelt rottepar kan blive til 800.

Uden fjender har den invasive gnaver ikke været til at standse. Den ødelægger det for andre dyr, fordi den er så overlevelsesdygtig og destruerende, fortæller Tobias Wang, professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet.