Katjas butik smadret: Udlover stor dusør i jagt på gerningsmand

Natten til tirsdag blev Katja Caglak vækket af et foruroligende opkald.

”Der står en fyr nede foran din butik og smider store sten ind gennem vinduerne,” fik hun at vide af naboen til hendes salat og sandwich-butik i Odder.

Manden, der var iklædt en hættetrøje og havde solbriller på, var omkring midnat troppet op foran Katjas butik.

Med sig havde han en pose fyldt med store mursten, som han én efter én kastede ind gennem ruderne.

- Jeg har haft forretningen i 10 år, og det er aldrig sket før. Og så sker det på sådan en voldsom måde. Det giver slet ikke mening, fortæller indehaver Katja Caglak til TV2 ØSTJYLLAND.

Butikken er et familieforetagende, som Katja Caglak har haft i 10 år med sin mor, far og mand.

Gik efter at skade dem økonomisk

Naboen fik med det samme ringet efter politiet – det samme gjorde flere andre i området, der hørte det store brag, da murstenene blev kastet gennem glasset.

Gerningsmanden stak af, da naboen løb ned og råbte ad ham. Manden efterlod en pose med yderligere to-tre murstensblokke.

Jeg har i forvejen en presset hverdag med små børn, og jeg arbejder også som sygeplejerske ved siden af. Katja Caglak, indehaver, Katjas Salat & Sandwichbar, Odder

- Hvis det bare var drengestreger, så havde han sandsynligvis kastet stenene ind i et andet område, hvor det var nemmere. Men han har valgt at gå efter vores delikatesse-bar for at skabe størst økonomisk skade for os - det er jeg sikker på, fortæller Katja Caglak.

Vinduer, gulve, materialer og service blev ødelagt af murstenene.

Efter hærværket var hele delikatesse-området ødelagt og fyldt med glasskår, og derfor måtte de smide rigtig meget mad ud. Derudover mistede de en hel dags omsætning.

- Jeg kan se på overvågningen, at han sigter direkte derhen. Jeg er meget forarget, fordi jeg troede, det bare var en lille skade. Men det er rigtig slemt, siger Katja Caglak.

Rørt af kundernes opbakning

Katja, der har et lille barn derhjemme, kunne ikke tage afsted midt om natten for at tage sig af skaderne. Men det gjorde hendes mand, venner og familie.

Sammen brugte de natten på at rydde op og sov kun få timer, inden de igen måtte op dagen efter og fortsætte arbejdet. I alt brugte Katja og familien næsten en hel arbejdsdag på at tage sig af skaderne.

- Jeg er rigtig ked af det. Jeg har i forvejen en presset hverdag med små børn, og jeg arbejder også som sygeplejerske ved siden af. Det er rigtig hårdt, at jeg skal bruge min tid på, at nogen kommer og ødelægger en velfungerende butik, siger Katja Caglak til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har ingen fjender eller nogen, vi ikke kan enes med. Katja Caglak, indehaver, Katjas Salat & Sandwichbar, Odder

Efterfølgende lagde Katja Caglak et opslag op på Facebook, hvor hun delte billeder af hærværket og skrev om episoden.

- Odder er en lille by, hvor alle kender hinanden, så jeg tænkte, at der måske er nogen, der har set eller hørt noget.

- Vi har fået rigtig stor opbakning fra kunderne i byen, som har delt opslaget og mødt op i butikken og tilbudt deres hjælp. Den støtte betyder rigtig meget for os, fortæller Katja.

Udlover dusør på 10.000 kroner

Katja og familien har ingen idé om, hvem gerningsmanden er. Men det er de opsatte på at finde ud af nu.

- Vi har ingen fjender eller nogen, vi ikke kan enes med. Men jeg håber, at nogen kan hjælpe os, fortæller hun.

De udlover nu en dusør på 10.000 kroner i jagten på at finde manden med murstenene.

- Vi har ikke hørt noget fra politiet endnu, men de tjekker efter fingeraftryk på posen med mursten, som han efterlod. Hvis han har gjort det én gang, så frygter jeg, at han kan finde på at gøre det igen, siger Katja Caglak.

Onsdag holdt sandwich- og salatbiksen igen åbent - dog med et begrænset udvalg og skader, der stadig mangler at blive udbedret.

Butikken har også en skolemadsordning, der skal være klar til på mandag, når folkeskolerne åbner igen.