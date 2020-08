40-årig mand anholdt for drab i Aarhus

En 40-årig mand fra København blev tirsdag aften anholdt og sigtet for drab på den 25-årige mand, der den 22. juli blev fundet død ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet mener, at drabet på den 25-årige mand, Abukar Hassan Ali, der også var kendt som rapperen Shmur, skyldtes en større handel om hash.

Hash for 1,6 millioner kroner

Onsdag 22. juli blev den 25-årige Abukar Hassan Ali ramt af skud på en parkeringsplads ved Jydsk Væddeløbsbane i den sydlige del af Aarhus. Han døde i ambulancen på vej til sygehuset.

Mindre end ni timer senere blev en 42-årig mand dræbt af knivstik ved en parkeringsplads på Lenesvej i Brabrand i den vestlige del af byen.

Anholdelsen tirsdag aften kommer dagen efter, at to mænd blev varetægtsfængslet for at have medvirket til en stor hashhandel til en værdi af 1,6 millioner kroner.

En handel, som Østjyllands Politi, vurderer hænger sammen med drabet ved væddeløbsbanen hvor den 25-årige rapper blev fundet dræbt af skud.

- Efterforskningen peger i stigende grad på, at motivet til drabet skal findes i en narkohandel mellem to persongrupper, siger politiinspektør fra Østjyllands Politi, Michael Kjeldgaard, i en pressemeddelelse.

I en pressemeddelelse understreger politiet, at de to anholdte ikke sigtes for drabet.

De to personer blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling. Dommeren har fængslet begge i fire uger - en afgørelse som de begge kærede til Vestre Landsret.

Fremstilles i grundlovsforhør

Den 40-årige mand fra København fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus onsdag klokken 13:30.

- Vi har nu anholdt yderligere en person i sagen, som vi mener kan knyttes direkte til drabet, men vi har fortsat et stort efterforskningsarbejde foran os. Et arbejde som vi forventer vil afdække yderligere personer med en rolle i sagen, siger politiinspektøren i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, før det igangværende grundlovsforhør er slut.

I sagen fra Brabrand, hvor den 42-årig mand blev dræbt af knivstik, er der ikke sket anholdelser.