Politi: Drab ved travbane skyldes narkohandel

Drabet på en 25-årig mand nær travbanen i Aarhus er en udløber af en større narkohandel mellem to grupper.

Det mener Østjyllands Politi, der har anholdt to mænd for medvirken til narkohandel.

De to personer blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling. Dommeren har fængslet begge i fire uger - en afgørelse som de begge kærede til Vestre Landsret.

I en pressemeddelelse understreger politiet, at de to anholdte ikke sigtes for drabet.

Den dræbte var Abukar Hassan Ali, også kendt som rapperen Shmur.

Den 25-årige blev ramt af skud 22. juli om aftenen ved en parkeringsplads nær Jydsk Væddeløbsbane. Foto: Øxenholt foto

- Vores efterforskning har vist, at drabet ved travbanen har forbindelse til en større narkotikahandel mellem to persongrupper. Vi fortsætter vores intensive efterforskning af sagen, og vi forventer yderligere anholdelser i sagen i takt med at efterforskningen skrider frem, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Østjyllands Politi oplyser, at man ikke ønsker at udtale sig yderligere om sagen af hensyn til den videre efterforskning, hvorfor Anklagemyndigheden også vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret tirsdag.

Artiklen er tirsdag eftermiddag klokken 15.39 opdateret med resultatet af grundlovsforhøret.