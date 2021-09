Gunnars lejlighed brændte ned: Nu vælter det ind med møbler fra fremmede

- Det gik dæleme stærkt. Jeg var lige ved at blive stresset over alle de beskeder, siger Mille Jakobsen.



Og efter en time havde hun fundet alt, hvad Gunnar havde brug for for at bo i sin lejlighed.

- Jeg blev helt rørt. Jeg synes, at det er fantastisk, at der ikke skal mere til, før folk støtter op om nogen, som de kan se, er lidt udsatte og har brug for hjælp, siger Mille Jakobsen.



Har kun købt en børste og lidt sæbe

De mange mennesker på Facebook donerede alt fra møbler til elektronik og til kolde øl. Folk begyndte endda at spørge efter, hvad Gunnar kunne stå og mangle.

Ved en enkelt skrev Mille, at det eneste, hun kunne overskue, var måske en radio – og så fik hun sådan en med det samme.